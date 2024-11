Luxemburg - Die Gesamtausgaben für Sozialschutzleistungen in der EU sind zuletzt gestiegen.Die Gesamtausgaben beliefen sich im Jahr 2023 auf 4.583 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 6,1 Prozent gegenüber 2022 entspricht, teilte das EU-Statistikamt Eurostat nach ersten Schätzungen am Montag mit. Da die Ausgaben für Sozialschutzleistungen jedoch 26,8 Prozent des BIP der EU ausmachten, bedeutet dies einen Rückgang um 0,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.Von den EU-Ländern, für die Schätzungen für 2023 veröffentlicht wurden, waren die Ausgaben für Sozialschutzleistungen in Prozent des BIP am höchsten in Frankreich (31,3 Prozent), Finnland (31,2 Prozent) und Österreich (29,7 Prozent), während sie in Irland (12 Prozent), Malta (13,2 Prozent) und Estland (15,3 Prozent) am niedrigsten waren.In allen EU-Ländern machten die Leistungen bei Alter und Krankheit sowie Gesundheitsversorgung den größten Teil der Leistungen aus. Weitere Kategorien waren Invalidität, Hinterbliebene, Familie/Kinder, Arbeitslosigkeit, Wohnen und soziale Ausgrenzung, die nicht anderweitig klassifiziert wurden.Im Jahr 2023 stiegen die Ausgaben in allen EU-Ländern, für die Schätzungen veröffentlicht wurden. Die größten Zuwächse zwischen 2022 und 2023 wurden in der Slowakei (+18,9 Prozent im Vergleich zu 2022), Polen (+18,4 Prozent) und Ungarn (+15,2 Prozent) verzeichnet, während die geringsten Zuwächse in Dänemark (+2,3 Prozent), Italien (+3,5 Prozent) und Estland (+3,8 Prozent) zu verzeichnen waren.