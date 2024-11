Die Mercedes-Benz Aktie verzeichnet eine positive Entwicklung an der Börse mit einem Kursanstieg von 1,5 Prozent auf 53,03 EUR im XETRA-Handel. Der Stuttgarter Automobilhersteller setzt seine Aufwärtsbewegung fort, während das Handelsvolumen bereits am frühen Morgen bei über 157.000 Aktien lag. Bemerkenswert ist auch das umfangreiche Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens, bei dem allein in der vergangenen Handelswoche 855.000 eigene Aktien erworben wurden, mit Durchschnittskursen zwischen 51,57 und 53,40 EUR.

Ausblick und Analysteneinschätzung

Die Perspektiven für die Mercedes-Benz Aktie bleiben vielversprechend, wie das durchschnittliche Kursziel der Analysten von 73,70 EUR zeigt. Trotz einer Umsatzabschwächung im vergangenen Quartal um 7,18 Prozent auf 34,53 Milliarden EUR bleibt das Unternehmen auf Kurs. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 9,71 EUR, was das anhaltende Vertrauen in die Geschäftsentwicklung des Automobilkonzerns unterstreicht.

