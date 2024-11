EQS-News: SYNBIOTIC SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

SYNBIOTIC integriert greensby: Universelle Plattform für die gesamte Hanf- und Cannabis-Branche



25.11.2024

Die europäische Hanf- und Cannabis-Unternehmensgruppe SYNBIOTIC SE (ISIN DE000A3E5A59 | WKN A3E5A5) gibt die Integration von greensby mit dem Erwerb von 50,2 % der Anteile bekannt. Durch diese strategische Maßnahme entsteht eine einzigartige Plattform, die alle Produkte und Dienstleistungen der Gruppe bündelt und den gesamten Markt für Hanf- und Cannabis umfassend abbildet.



greensby ist eine zentrale Plattform, die Patienten, Apotheken, Telemediziner und Konsumenten verbindet und den Vergleich von Cannabisprodukten ermöglicht. Nach der Integration in die SYNBIOTIC erweitert greensby nun sein Angebot um Hanfprodukte und Anbauzubehör für Konsumcannabis und bietet damit bis zu 4.000 Produkte an. Dadurch wird greensby zur umfassenden Anlaufstelle für alle Bedürfnisse rund um Hanf- und Cannabis.



So vergleicht nur greensby



greensby ist eines der größten Vergleichsportale für medizinisches Cannabis in Europa. Hier können sich Nutzer über alle Preise der gängigen Apotheken informieren und finden außerdem zu jeder Sorte eigene Unterseiten mit nützlichen Informationen, chargenabhängigen Cannabinoid- sowie Terpenprofilen. Das ausgeklügelte Bewertungssystem erlaubt es Nutzern außerdem, eine Sorte zu finden, die schon anderen Personen bei ähnlichen Symptomen weitergeholfen hat. Ziel ist es, greensby zum am häufigsten besuchten Portal der Cannabis-Branche zu machen.



"Eine Frage, die mich schon länger antreibt: Was wäre, wenn eine einzige Plattform alle Bedürfnisse der Hanf- und Cannabis-Branche vereinen würde? Mit greensby machen wir das möglich," erklärt Emilio Ropero, CCO SYNBIOTIC. "Vom Cannabis-Patienten bis zum Konsumenten - wir schaffen eine Schnittstelle, um die Bedürfnisse aller Marktteilnehmer optimal abzudecken.



Die greensby Plattform ist nutzerfreundlich, kundenorientiert und indexiert den gesamten Markt. Dadurch ist sie marketingtechnisch für alle Beteiligten - vom Konsumenten bis hin zu unseren Partnern und Investoren - ein absoluter Mehrwert."



Alles unter einem Dach



Für Apotheken bietet greensby eine umfassende Lösung, die den Einstieg in den Medizinalcannabis-Markt erheblich vereinfacht. Neben einer umfangreichen Datenbank mit Informationen zu Produkten, Terpenprofilen und Chargen steht eine benutzerfreundliche Software mit integriertem Bestand, Bezahloptionen und Schnittstellen zum Großhandel zur Verfügung. Durch die logistische Anbindung an Partner wie DHL und GO werden sämtliche Prozesse, von der Bestellung bis zur Lieferung, effizient gestaltet. Ergänzend werden Schulungen für das Apothekenpersonal angeboten, um stets auf dem neuesten Stand zu bleiben.



Verordner von Cannabisarzneimitteln, auch Telemediziner, profitieren von vertrauenswürdigen Informationen über medizinisches Cannabis und einer täglich aktualisierten Bestandsübersicht der Apotheken. Dies ermöglicht eine bessere Versorgung der Patienten und verkürzt die Wartezeiten auf benötigte Medikamente erheblich.



Im Mittelpunkt von greensby stehen die Patienten. Die Plattform vereinfacht den gesamten Prozess, vom Arztgespräch bis zur Medikamentenlieferung. Patienten können Sorten vergleichen, bewerten und die Verfügbarkeit in den Apotheken einsehen. Ein eigens entwickelter digitaler Assistent unterstützt bei der Sortenauswahl und verweist auf Wunsch direkt an Verordner von Cannabisarzneimitteln.



Daniel Kruse, geschäftsführender Direktor SYNBIOTIC, betont: "Unser absolutes Alleinstellungsmerkmal ist es, durch unsere Buy-and-Build-Strategie die gesamte Branche auf einer Plattform zu vereinen - und das bilden wir jetzt auch in digitalisierter Form auf greensby.de. ab. So etwas gibt es in dieser Form noch nicht auf dem Markt. Wir schaffen eine transparente, optimierte und zugängliche Lösung für alle Beteiligten."



Adam Szajcz, CEO greensby, ergänzt: "Mit greensby erleichtern wir die Kommunikation und Interaktion der gesamten Branche. Unter anderem vernetzen wir hunderte Apotheken und schaffen Deutschlands größte Community für Cannabis-Patienten. Noch im Dezember veröffentlichen wir eine neue Version unserer Plattform, auf der wir auch die weiteren Geschäftsfelder der SYNBIOTIC Gruppe integrieren."



Gemeinsam die Zukunft gestalten



Mit der Integration von greensby setzt SYNBIOTIC einen entscheidenden Schritt in Richtung Digitalisierung und Effizienzsteigerung. Die Plattform lädt die Community, Partner und Investoren ein, die Zukunft der Branche aktiv mitzugestalten. Es ist mehr als ein Projekt - greensby ist Teil der Zukunft der Hanf- und Cannabis-Branche.



Herausgeber

SYNBIOTIC SE

Daniel Kruse

Geschäftsführender Direktor

Münsterstraße 336

40470 Düsseldorf

Deutschland



Medienkontakt

Rüdiger Tillmann

SYNBIOTIC

Public Relations Manager

E-Mail ruediger.tillmann@synbiotic.com

Mobil +49 170 9651451

c/o JOLE.group



Über SYNBIOTIC

SYNBIOTIC ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Hanf- und Cannabis-Sektor mit einer auf die EU fokussierte Buy-and-Build-Investmentstrategie.

Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis zum Handel - vom Feld bis ins Regal. Kerngeschäfte der Tochterunternehmen sind Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Hanf-, CBD- und Cannabis-Produkten.

SYNBIOTIC verfolgt eine klare paneuropäische Strategie, um entlang der Wertschöpfungsketten ihrer Geschäftsbereiche - Hanf und CBD, medizinischem Cannabis sowie Konsumcannabis - weiter zu expandieren, und so die relevanten Wachstumsmärkte abzudecken und gleichzeitig durch Diversifikation die Chancen für Investoren zu erhöhen.



