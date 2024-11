HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 241 auf 249 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund besser als erwartet ausgefallener Ertragsentwicklung im dritten Quartal und eines guten Starts ins Schlussviertel habe er seine Prognosen für den Börsenbetreiber der Jahre 2024 bis 2026 leicht erhöht, schrieb Analyst Andreas Pläsier in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2024 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005810055