HomeToGo kündigt den Travel Agency Hub von HomeToGo_PRO Doppelgänger an, das neue Portal für vertrauenswürdige Reisebüropartner, mit dem diese eine einzigartige Auswahl an Ferienunterkünften weltweit erkunden und buchen können Luxemburg, 25. November 2024 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen, hat heute den Start des Travel Agency Hub von HomeToGo_PRO Doppelgänger ("Travel Agency Hub") angekündigt. Dieser speziell entwickelte Zugang wurde gezielt auf Reisebüros zugeschnitten, um einen einfachen Zugang zu den White-Label-Lösungen von HomeToGo_PRO Doppelgänger zu ermöglichen. Der Travel Agency Hub ist das neueste Produkt innerhalb von HomeToGo_PRO Doppelgänger, einer umfassenden Reihe von Software- und Distributionslösungen für Akteure der Reisebranche, die HomeToGo erstmals im Dezember 2023 vorgestellt hat. HomeToGo_PRO Doppelgänger nutzt anpassbare Technologielösungen, darunter White Label- und API-Integrationen, um Reise- und Tourismusplattformen einen nahtlosen Zugriff auf HomeToGos umfangreiches Angebot an Ferienunterkünften und den Zugang zu HomeToGos Spitzentechnologie zu ermöglichen. Mit dem Travel Agency Hub können HomeToGos Reisebüro-Partner problemlos weltweit außergewöhnliche Ferienhäuser für ihre Kunden suchen, buchen und dabei wettbewerbsfähige Provisionen mit jeder Buchung erzielen. Travel Agency Hub bietet das gleiche intuitive Erlebnis wie der HomeToGo B2C-Marktplatz, mit exklusiven Anwendungen, die auf Reisebüropartner zugeschnitten sind. Reisebüros erhalten mit einem einfachen Login Zugriff auf die weltweit größte Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen, um ihr Angebot auszubauen. Zudem profitieren sie von Einblicken in die Buchungsaktivitäten genauso wie von angepassten Zahlungsmöglichkeiten und Rechnungsprozessen und erhalten Zugang zum engagierten internen Kundenservice von HomeToGo - ein herausragender Vorteil aller HomeToGo_PRO Doppelgänger-Produkte. Travel Agency Hub wird derzeit mit zwei geschätzten Reisebüropartnern von HomeToGo, FDM Travel und Fora, als Pilotprojekt getestet. In den kommenden Monaten sollen weitere Partner hinzugefügt werden. Dr. Patrick Andrae, Mitgründer und CEO von HomeToGo: "Mit HomeToGo_PRO konzentrieren wir uns darauf, technische Lösungen für die Reisebranche zu entwickeln, die unsere Partner erfolgreicher machen. Dies umfasst unsere Doppelgänger Produktreihe aus Vertriebslösungen, mit der wir es unseren Partnern ermöglichen, Ferienunterkünfte ganz unkompliziert in ihr Angebot zu integrieren. Die heutige Einführung des Travel Agency Hub ist das jüngste Beispiel dafür, wie Doppelgänger die Spielregeln ändert. Dieses leistungsstarke neue Portal ermöglicht es unseren Reisebüropartnern, ihr Angebot ohne viel Aufwand durch den Zugriff auf unsere unübertroffene Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen zu erweitern und gleichzeitig wertvolle neue Nachfrage-Quellen für uns zu erschließen - eine echte Win-Win-Situation. Wir freuen uns, diese neueste Ergänzung der White-Label-Lösungen von HomeToGo_PRO Doppelgänger als einen weiteren Schritt nach vorne bei der Weiterentwicklung des Reisens vorstellen zu können." Anders Iversen, CEO von FDM Travel: "Der neue Travel Agency Hub von HomeToGo bietet FDM Travel einen einfachen Zugang zur weltweit größten Auswahl an Ferienunterkünften, gepaart mit dem herausragenden Produkt-Erlebnis, für das HomeToGo bekannt ist. Dieses Tool bietet zusätzliche Vorteile, die speziell auf Reisebüropartner zugeschnitten sind, wie wettbewerbsfähige Provisionen, Buchungseinblicke, engagierten Kundensupport und mehr. Die Partnerschaft mit HomeToGo zur Erweiterung unseres Portfolios mit ihrer umfangreichen Auswahl an Ferienunterkünften weltweit ist für uns eine klare strategische Entscheidung." Jake Peters, Mitgründer und CPO/CTO bei Fora: "Bei Fora arbeiten wir ständig daran, die Arbeit eines Reiseberaters so reibungslos wie möglich zu gestalten. Wir freuen uns, Teil des Starts des neuen Travel Agency Hub zu sein, der HomeToGos Auswahl an hochwertigen Ferienhäusern unserer weltweiten Community von über 5.000 Reiseberatern und Reiseberaterinnen, die nach Möglichkeiten suchen, Ferienwohnungen für ihre Kunden zu buchen, zugänglich macht." Travel Agency Hub steht Reisebüros in 27 Sprachen und Währungen für Buchungen zu weltweiten Zielen zur Verfügung. Partner, die an Travel Agency Hub interessiert sind, können sich bewerben, indem sie dieses Formular ausfüllen oder HomeToGo unter agentur@hometogo.pro kontaktieren. Weitere Informationen gibt es auf https://www.hometogo.de/doppelgaenger/ . Medienhinweis: Produktbilder und weitere Infos zur redaktionellen Verwendung finden Sie hier . Über HomeToGo HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für alle leicht zugänglich zu machen. Seitdem ist HomeToGo zum weltweit größten SaaS-enabled Marktplatz für Ferienhäuser und -wohnungen gewachsen. Mit mehr als 15 Millionen Angeboten von tausenden von globalen Partnern bringt der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Angebote und Nachfrage gezielt zusammen, um Reisende für jede Art des Urlaubs auf der ganzen Welt mit der perfekten Ferienunterkunft zu verbinden. Als Go_To-Plattform für Ferienhäuser und -wohnungen bietet der HomeToGo Marktplatz die weltweit größte Auswahl an Ferienunterkünften, gepaart mit einem einfachen, zuverlässigen und intuitiven Produkterlebnis. HomeToGo_PRO, der B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, bietet eine Vielzahl an innovativen Software- und Servicelösungen, einschließlich Subscriptions für den gesamten Reisemarkt und umfasst einen speziellen Fokus auf SaaS-Lösungen, für Anbieter von Ferienhäusern. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in 25 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hometogo.de/ueber-uns/

