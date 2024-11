ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Unilever mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Sell" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe auf seiner jüngsten Investorenveranstaltung in London über drastische Veränderungen berichtet, schrieb Analyst Guillaume Delmas in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Doch der Kursanstieg seit Jahresbeginn preise schon weitere Fortschritte und Erfolge ein./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2024 / 23:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2024 / 23:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00B10RZP78