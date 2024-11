Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 19.360 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Adidas und Porsche, am Ende die Commerzbank, Daimler Truck und Symrise.Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel im Rahmen der Erwartungen aus. "Die Verbesserung im Oktober war nur vorübergehend und stellt noch keine Trendwende dar, denn im laufenden Monat trübte sich die Stimmungslage der deutschen Wirtschaft wieder ein", sagte Ralf Umlauf von der Helaba. Eine dynamischere Konjunkturentwicklung sei im vierten Quartal wohl nicht zu erwarten."Immerhin fällt das Minus bei den Geschäftserwartungen aber nur gering aus, sodass Hoffnungen auf ein besseres 2025 bestehen bleiben", so Umlauf. Die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Dezember-Sitzung des EZB-Rates dürfte gleichwohl nicht geschmälert werden.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0486 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9537 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 74,90 US-Dollar; das waren 27 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.