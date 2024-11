Der E-Commerce-Gigant geht mit einer erweiterten Rabattaktion in die wichtige Jahresendphase. Die diesjährige Verkaufsperiode erstreckt sich über einen deutlich längeren Zeitraum vom 21. November bis zum 2. Dezember, was eine strategische Neuausrichtung im Vergleich zu traditionellen Black-Friday-Aktionen darstellt. Diese Evolution in der Preisstrategie setzt verstärkt auf nachhaltige Preisreduktionen statt kurzfristiger Blitzangebote, was Analysten als klugen Schachzug zur Optimierung der Kundenströme und Stabilisierung der operativen Margen bewerten. Besonders die hauseigenen Elektronikprodukte wie Kindle und Echo-Geräte stehen im Fokus der Rabattaktion.

Sicherheitsaspekte im Online-Handel

Im Zuge der verstärkten Verkaufsaktivitäten mahnen Verbraucherschützer zur erhöhten Wachsamkeit bei Online-Einkäufen. Insbesondere während der Aktionsphase wurde eine Zunahme von betrügerischen Aktivitäten beobachtet, die sich gezielt an Amazon-Kunden richten. Die Verbraucherzentralen empfehlen daher eine gründliche Überprüfung aller vermeintlichen Amazon-Kommunikationen, um die Sicherheit beim Online-Shopping zu gewährleisten.

