Kornelius Purps (antea): Nach der US-Wahl: Eine Zwischenbilanz

22.11.2024 -

Wie einen das Zeitgefühl täuschen kann: Die Wahl Donald Trumps zum künftigen amerikanischen Präsidenten liegt noch nicht einmal drei Wochen zurück. Aber in der Zwischenzeit ist innen- und geopolitisch einfach zu viel passiert, als dass unser Gehirn bereit wäre, all das in weniger als zwanzig Tage zu pressen. An den Finanzmärkten kristallisieren sich derweil immer deutlicher unterschiedliche Entwicklungen in den USA und in der Eurozone heraus. Daher lohnt sich schon jetzt eine erste Zwischenbilanz.

(...)