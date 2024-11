Bereits Ende Januar wird Renk-Chefin Susanne Wiegand ihr Mandat niederlegen, wie der Konzern am Sonntag verkünden ließ. Diese Entscheidung kommt für die Märkte recht überraschend. Ein Nachfolger wurde in Form von COO Alexander Sagel bereits gefunden. Weitere Details um das Geschehen sind jedoch nicht bekannt.Begründet wurde der Abschied von Wiegand lediglich mit persönlichen Gründen, was wohl nicht weiter ausgeführt werden soll. Das ist auch aus Anlegersicht zu respektieren. Auf fundamentaler Seite meldete Renk (DE000RENK730) zuletzt ...

