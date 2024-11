Bitcoin im Bann der 100.000. Marktausblick Börse zu DAX, Dow, WTI, SMCI, Nvidia, Crowdstrike & Co.

Anzeige / Werbung

Weiterlaufen ist auch das Motto beim Bitcoin. Die runde 100.000 US-Dollar-Schwelle wurde zumindest im Future schon gehandelt, doch der Bitcoin selbst steht noch mit Respekt kurz davor. Vielleicht ist dies nur eine letzte Konsolidierung?

Die wirtschaftliche Stärke der USA wird auch im Ölpreis wieder reflektiert, wenn gleich die Notierungen in den letzten Wochen eher seitwärts liefen. Aber auch dies schauten wir uns für das große Bild der Börse an und zusätzlich den marktbreiten S&P500 sowie den Eurostoxx. Nach diesem Blick kamen wir auf viele Einzelwerte der Wall Street zu sprechen.

Nvidia als teuerstes Unternehmen an der Wall Street und jüngstes Dow Jones Mitglied vermeldete am Mittwoch Quartalszahlen und überzeugte abermals. Doch das Wachstum nimmt langsam nach, was bei den absoluten Umsatzzahlen kein Grund zur Besorgnis sein dürfte. Entsprechend stabil hielt sich der Aktienkurs in der Vorwoche und absolvierte keine neue Rallye, wurde aber auch nicht stark verkauft. Im Ranking der Tops und Flops an der Wall Street waren gänzlich andere Werte vorhanden, die wir uns auszugsweise genauer ansehen.

Der schwache Sektor der China-Techs fällt bereits seit 2 Wochen ins Auge. Dort fiel nun Alibaba unter den jüngsten Support, den wir in der Vorwoche ausgemacht hatten, und bei PDD kommen neben Wachstumssorgen noch Unsicherheiten bezüglich der Transparenz hinzu. Die Aktie verlor mehr als 12 Prozent. Wesentlich besser steht es um den Handelsriesen Walmart. Das stärkste Wachstum seit 6 Quartalen und Rekordumsätze zeigen, dass sich die Ausrichtung auf Onlinehandel und der Einsatz von KI sich auch bei traditionellen Handelsunternehmen lohnt. Die Konkurrenz verliert hingegen Marktanteile, wie wir parallel feststellten.

Für den google-Mutterkonzern Alphabet könnte es zu einer Abspaltung der Browsersparte Chrome kommen. Nach dieser Regierungsinitiative geriet die Aktie deutlich unter Druck, doch der baldige US-Präsident Trump hat dazu eine gänzlich andere Meinung. Was wird sich durchsetzen?

Gänzlich losgelöst scheinen die Kurse bei Supermicro Computer gewesen zu sein. Die Abwendung des Delistings und ein neuer Wirtschaftsprüfer lassen die Aktionäre aufatmen und zeigten einen regelrechten Squeeze in der Aktie.

Es verblieb noch Zeit, mit Blick auf die neue Woche eine Analyse der zu erwartenden Zahlen bei Crowdstrike und des Chartbildes vorzunehmen.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Diese und alle anderen US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.