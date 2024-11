Zürich - Die Schweizer Aktienbörse hat am Montag im Gegensatz zu anderen Märkten frühe Gewinne im Tagesverlauf wieder abgegeben und etwas schwächer geschlossen. Ein Grund dafür war laut Händlern, dass defensive Werte einmal mehr wenig nachgefragt wurden. Dagegen standen einzelne zyklische und Finanzwerte an den europäischen Märkten eher in der Gunst der Anleger. So litt der hiesige Markt einmal mehr unter Verlusten der schwergewichtigen Pharmatitel. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...