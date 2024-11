Die Daimler Truck-Aktie verzeichnete heute einen merklichen Rückgang im XETRA-Handel. Nach einem Eröffnungskurs von 37,04 EUR rutschte das Papier im Tagesverlauf auf bis zu 36,12 EUR ab, was einem Minus von 1,6 Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 47,64 EUR, das erst am 19. März 2024 erreicht wurde. Das Handelsvolumen belief sich auf über 546.000 Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Marktexperten weiterhin Potenzial für die Aktie. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 52,75 EUR liegt die Einschätzung der Analysten deutlich über dem aktuellen Niveau. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 4,16 EUR prognostiziert, während die erwartete Dividende bei 1,84 EUR liegt. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten zwar einen Umsatzrückgang von 5,19 Prozent auf 13,14 Milliarden EUR, dennoch bleibt die langfristige Perspektive positiv.

