Warschau/Vilnius - Nach dem Absturz einer DHL-Frachtmaschine kurz vor dem Flughafen Vilnius hat die polnische Flugsicherung mehr als vier Stunden lang das Instrumentenlandesystem, kurz ILS, überprüft.Die Flugsicherung bestätigte, die litauische Seite habe vor dem Hintergrund des Absturzes darum gebeten, das ILS vorrangig zu prüfen, schreibt der "Tagesspiegel" in seiner Dienstagausgabe. Dieses System hilft Piloten im Endanflug bei der Navigation bis zur Landebahn."Derzeit ist es erheblich zu früh, auch nur vorläufige Schlussfolgerungen zu ziehen", sagte Marcin Hadaj, Sprecher der polnischen Flugsicherung, dem "Tagesspiegel". Erkenntnisse würden direkt an die Techniker in Litauen übermittelt.