Mannheim - Die frühere Mannheimer Grünen- und jetzige CDU-Abgeordnete Melis Sekmen will erneut in den Bundestag und für die Christdemokraten am 23. Februar im Wahlkreis Mannheim antreten. Das sagte die 31-Jährige dem "Mannheimer Morgen".Der CDU-Kreisverband Mannheim hält am 30. November seine Nominierungsversammlung ab - und bislang ist Sekmen den Angaben zufolge die einzige Bewerberin. Bei der Wahl 2021 hatte Sekmen bereits für den Bundestag kandidiert - damals allerdings noch für die Grünen, über deren Landesliste sie es ins Berliner Parlament schaffte. Im Sommer 2024 verließ sie für viele überraschend Partei und Fraktion, schloss sich der CDU an und wurde von Fraktionschef Friedrich Merz öffentlichkeitswirksam begrüßt.Sekmen kritisierte damals den Politikstil bei den Grünen und erklärte, dass sie sich mit ihren Positionen in Wirtschafts-, Sozial- und Integrationspolitik bei den Grünen nicht mehr wiederfinde. Bei der CDU in Mannheim und Berlin sei sie "durchweg positiv" aufgenommen worden, sagte Sekmen. In der Partei gebe es aktuell "eine richtige Aufbruchstimmung", und mit Friedrich Merz habe man "einen tollen Kanzlerkandidaten".Die frühere Grüne betonte auch, dass sie sich eine Koalition von CDU und Grünen durchaus vorstellen könnte. "Da muss man sich eben an einen Tisch setzen und schauen, wo Gemeinsamkeiten sind. Eine könnte das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz sein, das heißt in der Union 'Bewahrung der Schöpfung'", so Sekmen. "Wir haben dieselben Ziele, aber wir haben einen unterschiedlichen Weg. Und für uns ist klar, dass wir Nachhaltigkeit nur umsetzen können, wenn wir die Menschen auf diesem Weg auch mitnehmen und nicht mit der ideologischen Keule jedes Mal draufschlagen."