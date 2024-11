DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TUI - Mit dem Aktienkurs der Tui ist Sebastian Ebel nicht zufrieden. Mit einer Dividendenzahlung auf die Sprünge helfen wird der Tui-Chef dem Kurs aber vorläufig nicht, sein Fokus bei der Verwendung des freien Cashflow liegt auf Investitionen und Schuldenabbau. "Wir haben das Ziel, unseren Net Leverage auf deutlich unter 1x zu senken. Sie werden im Dezember bei der Vorstellung unserer Geschäftsjahreszahlen sehen, dass wir diesem Ziel schon einen großen Schritt nähergekommen sind", sagte Ebel der Börsen-Zeitung. Beim Rating sei man noch nicht wieder auf Vorkrisenniveau. "Diese Komponenten sind die Basis zur Formulierung einer nachhaltigen Ausschüttungspolitik, damit eine unternehmerische Entscheidung, die wir zu gegebener Zeit treffen werden", sagte Ebel. (Börsen-Zeitung)

TELEGRAM - Der Messaging-Dienst Telegram hat Investoren mitgeteilt, dass die Verhaftung seines Gründers und Geschäftsführers Pawel Durow im August durch die französische Polizei keine "wesentlichen Auswirkungen" auf den Betrieb der App hatte. Die Finanzberichte zeigten, dass der steigende Wert der Krypto-Beteiligungen das Geschäft des Unternehmens mit Sitz in Dubai zunehmend stütze. Laut ungeprüften Finanzberichten, die von der Financial Times eingesehen wurden und über die bisher noch nicht berichtet wurde, verzeichnete Telegram in der ersten Hälfte des Jahres 2024 enorme Wertsteigerungen seiner digitalen Vermögenswerte, die auf 1,3 Milliarden US-Dollar stiegen, verglichen mit fast 400 Millionen US-Dollar am Ende des letzten Jahres. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2024 00:26 ET (05:26 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.