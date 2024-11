Nach einer Erholung in der vergangenen Woche ging es mit der Aktie des Energieriesen BP gestern wieder bergab. Der Grund war der am Montag wieder deutlich gefallene Ölpreis. Denn am Markt wurde der aktuelle Preisrückgang mit jüngsten Personalentscheidungen für die künftige US-Regierung begründet, die auf höhere Fördermengen in den USA hindeuteten.Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 73,96 US-Dollar und damit 1,23 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein ...

