ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zurich von 475 auf 532 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktie des Versicherers habe sich seit dem jüngsten Kapitalmarkttag positiv entwickelt, was angesichts der Gewinnziele (EPS) für die kommenden drei Jahre eine angemessene Reaktion sei, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine EPS-Prognosen für 2025 und 2026 um 4 beziehungsweise 6 Prozent nach oben./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2024 / 23:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2024 / 23:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0011075394