EQS-Ad-hoc: Urbanek Real Estate GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

Urbanek Real Estate GmbH: Urbanek Real Estate begibt 10% Anleihe mit monatlicher Zinszahlung zur Finanzierung von Wohnimmobilien in Wien



26.11.2024 / 08:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Urbanek Real Estate begibt 10% Anleihe mit monatlicher Zinszahlung zur Finanzierung von Wohnimmobilien in Wien Zeichnungsfrist startet heute

Laufzeit 7 Jahre

Volumen bis zu 50 Mio. Euro Wien, 26. November 2024 - Die Urbanek Real Estate GmbH, ein in Wien ansässiges Immobilienunternehmen, begibt eine festverzinsliche Unternehmensanleihe (WKN: A3L5QU, ISIN: DE000A3L5QU1) im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Der Nominalzins beträgt 10,00% p.a. bei einer 7-jährigen Laufzeit bis zum 2. Februar 2032. Die Zinszahlungen erfolgen monatlich. Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen haben einen Nennbetrag von je 1.000,00 Euro. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot in Deutschland und Österreich startet heute am 26. November 2024. Zeichnungsanträge sind über die Website des Unternehmens möglich (www.urbanek.wien). Die Schuldverschreibungen notieren voraussichtlich ab 3. Februar 2025 im Vienna MTF der Wiener Börse sowie im Open Market (Quotation Board) der Börse Frankfurt. Mit dem zufließenden Nettoemissionserlös aus der Anleiheemission soll ein diversifiziertes Portfolio von Bestandsimmobilien aufgebaut werden. Geplant ist, unter anderem acht bereits identifizierte Zinshäuser in Wien zu erwerben, die sofort Cashflow generieren. Ende der Adhoc-Meldung Mitteilende Person: Ing. Mag. Dr. Christoph Urbanek Geschäftsführer der Urbanek Real Estate GmbH Disclaimer:

Dieses Dokument ist Werbung im Sinn der Verordnung (EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung") und der Delegierten Verordnung (EU) 2019/979, in der jeweils geltenden Fassung, und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Urbanek Real Estate GmbH ("Emittentin") dar und sind nicht in diesem Sinn auszulegen. Die hierin enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb von Österreich, Deutschland und Luxemburg verbreitet werden und sind insbesondere nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe, direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland bestimmt. Dieses Dokument (und die hierin enthaltenen Informationen) enthalten oder begründen insbesondere kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf oder keine Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten ist. Prospektpflichtige Angebote von Teilschuldverschreibungen der Unternehmensanleihe der Urbanek Real Estate GmbH erfolgen ausschließlich in Österreich, Deutschland und Luxemburg ("Angebot") an dort ansässige Anleger auf Grundlage eines gemäß der Prospektverordnung erstellten Wertpapierprospekts (einschließlich allfälliger Nachträge), der von luxemburgischen Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") am 21.11.2024 gebilligt, in der vorgesehenen Weise veröffentlicht und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland sowie der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) in der Republik Österreich notifiziert wurde (zusammen der "Prospekt"). Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Teilschuldverschreibungen der Unternehmensanleihe der Urbanek Real Estate GmbH zu verstehen. Der Prospekt ist nach seiner Billigung, in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin, unter https://urbanek.wien/anleihe veröffentlicht worden und ist am Sitz der Emittentin, Spiegelgasse 21, 1010 Wien, kostenlos erhältlich. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich, die Angaben dieser Veröffentlichung sind unverbindlich. Anleger sollten sich daher vor ihrer Anlageentscheidung mit dem Inhalt des Prospekts vertraut machen, insbesondere mit den Hinweisen auf Risiken, Steuern, und sich persönlich unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation eingehend professionell beraten lassen. Anleger werden daher darauf hingewiesen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Teilschuldverschreibungen der Unternehmensanleihe der Urbanek Real Estate GmbH zu investieren, vollends zu verstehen. Eine Veranlagung in Wertpapiere unterliegt Risiken. Anleger tragen das Bonitätsrisiko der Emittentin. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall der Emittentin können auf Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen möglich. Über die Urbanek Real Estate GmbH: Ing. Mag. Dr. Christoph Urbanek (47), Gründer und Inhaber der Urbanek Real Estate GmbH, ist einer der führenden Experten für Immobilienrecht in Österreich, der in den vergangenen Jahren zahlreiche eigene Immobilieninvestments erfolgreich abgeschlossen hat. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Immobiliensektor hat er sich als zuverlässiger Partner für komplexe Immobilientransaktionen etabliert. Mit seiner Rechtsanwaltskanzlei Urbanek Law deckt er alle Aspekte des Immobilien-, Bank-, Vertrags- sowie Gesellschaftsrechts ab. Darüber hinaus bietet seine unabhängige Finanzboutique Urbanek Finance maßgeschneiderte Finanzierungslösungen, die perfekt auf die Bedürfnisse von Immobilieninvestoren abgestimmt sind. Dank ihres umfangreichen Netzwerks erhält die Urbanek Real Estate GmbH regelmäßig Zugang zu exklusiven Angeboten von Banken, Immobilienunternehmen und Insolvenzverwaltern für einmalige Investitionsmöglichkeiten in Wohnimmobilien in Wien und ganz Österreich. Unterstützt wird Dr. Christoph Urbanek von einem erfahrenen Team von Spezialisten aus den Bereichen Real Estate, Law und Finance. Weitere Informationen finden Sie unter www.urbanek.wien . Kontakt Investoren / Presse: max. Equity Marketing GmbH Maximilian Fischer Marienplatz 2 80331 München Tel.: +49 89 139 2889 0 Mail: m.fischer@max-em.de



Ende der Insiderinformation



26.11.2024 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com