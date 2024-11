Zürich - Der Euro neigt am Dienstagmorgen erneut zur Schwäche. Zum Franken ist er auf 0,9295 und damit wieder unter die Marke von 93 Rappen gefallen. Auch zum US-Dollar hat sich die europäische Gemeinschaftswährung klar abgeschwächt auf 1,0478 US-Dollar nach 1,0506 am Vorabend. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich mit aktuell 0,8869 kaum vom Fleck. Das Hauptthema am Markt ist einmal mehr der designierte US-Präsident Donald Trump, der höhere Zölle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...