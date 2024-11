Die Deutsche Telekom steht kurz vor einem bedeutenden Meilenstein an der Börse. Der Aktienkurs des Telekommunikationsriesen näherte sich mit einem Anstieg von bis zu einem Prozent der psychologisch wichtigen 30-Euro-Marke - ein Niveau, das zuletzt vor über zwei Jahrzehnten erreicht wurde. Diese positive Entwicklung wurde durch eine optimistische Neubewertung der Investmentbank Oddo BHF gestützt, die ihre Einschätzung auf "Outperform" anhob. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate notierte die Aktie bei 29,69 Euro.

Bewertungsdiskrepanz zwischen Mutter und Tochter

Bemerkenswert ist die aktuelle Börsenbewertung der US-Tochtergesellschaft im Verhältnis zum Mutterkonzern. Mit einem Börsenwert von umgerechnet etwa 266 Milliarden Euro übertrifft T-Mobile US den Gesamtwert der Deutschen Telekom deutlich. Während die Telekom-Beteiligung an der US-Tochter bereits etwa 135 Milliarden Euro wert ist, liegt die Gesamtbewertung des Bonner Konzerns bei lediglich 148 Milliarden Euro - eine Diskrepanz, die Analysten zunehmend in den Fokus rückt.

