Über zwölf Prozent legte die Aktie des krisenerschütterten Kupferkonzerns Aurubis am Donnerstag zu. Das Vertrauen in die unveränderten Wachstumschancen des Kupferkonzerns kehre zurück, sagen Analysten. Mit einer positiven Überraschung hat der größte europäische Kupferkonzern Aurubis am Donnerstag sein Zahlenwerk garniert: Das Unternehmen kündigte eine Anhebung der Dividende auf 1,50 (Vorjahr: 1,40) Euro an. "Aurubis hat das Geschäftsjahr mit einem robusten Ergebnis in einem volatilen Marktumfeld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...