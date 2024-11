Im schwachen Marktumfeld zählt die Aktie der Deutschen Telekom am Dienstag im frühen Handel zu den stabilsten Werten im DAX. Dank mehrere Kurszielanhebungen klettert der DAX-Titel einmal mehr auf ein neues Mehrjahreshoch. Die T-Aktie könnte damit erstmals seit 2001 über die 30-Euro-Marke klettern.Einige Sorgen vor dem Kapitalmarkttag seien inzwischen abgehakt, lobte Analyst Stephane Beyazian von Oddo BHF in einer neuen Studie. Er hob seine Schätzungen an, schraubte das Kursziel von 27 auf 35 Euro ...

