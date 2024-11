FRANKFURT (dpa-AFX) - Der ungebrochene Optimismus von Analysten für Rheinmetall spiegelt sich in immer höheren Kurszielen. Die Anleger ließen sich am Dienstag wieder anstecken, wenngleich der Anstieg um 1,6 Prozent in einem ansonsten schwachen Marktumfeld nicht dazu reichte, die Rekordrally fortzusetzen. Am Montag hatten sie ihre Bestmarke bis auf 626,80 Euro nach oben geschraubt, bevor dann Gewinnmitnahmen die Aktien noch ins Minus gedrückt hatten.

Mit einem Kursziel von 820 Euro folgte Analystin Marie-Ange Riggio von der US-Bank Morgan Stanley ihrem Kollegen Holger Schmidt von der DZ Bank, der bereits in der Vorwoche auf das höchste Ziel am Markt vorgeprescht war. Zuvor waren die Privatbanken Hauck & Aufhäuser sowie Metzler mit ihren Erhöhungen auf 750 respektive 800 Euro jeweils vorübergehend die größten Optimisten gewesen.

Riggio arbeitete die neuen Ziele vom jüngsten Kapitalmarkttag ein. Mit einer durchschnittlichen Ergebnissteigerung von 30 Prozent jährlich bis 2030 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10 auf Basis der Schätzungen für 2027 gehörten Rheinmetall zu den Top-Favoriten für 2025, die man einfach haben müsse.

Rheinmetall ist seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs Profiteur anziehender Rüstungsausgaben. Im laufenden Jahr hat sich der Kurs mehr als verdoppelt und dies, obwohl die Aktien schon 2022 und 2023 extrem starke Jahre hinter sich hatten./tih/ag/jha/