Die Aktie des Videokonferenz-Spezialisten Zoom Video Communications verzeichnete am Dienstag einen deutlichen Rückgang, nachdem die Quartalsergebnisse die Erwartungen der Anleger nicht erfüllen konnten. Trotz eines Umsatzanstiegs auf 1,18 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025, was eine leichte Steigerung gegenüber den 1,14 Milliarden US-Dollar des Vorjahres darstellt, reagierte der Markt verhalten. Besonders enttäuschend war der Gewinn je Aktie, der mit 0,66 US-Dollar deutlich unter den Analystenschätzungen von 1,31 US-Dollar lag.

Aktuelle Marktposition

Die Entwicklung der Zoom-Aktie zeigt sich im bisherigen Jahresverlauf äußerst volatil. Nach einer bemerkenswerten Rallye in den letzten Wochen, die zu einem Jahresplus von 36 Prozent führte, steht das Unternehmen nun erneut unter Druck. Bemerkenswert ist dabei, dass die Aktie zuvor gegenüber ihrem historischen Höchststand zeitweise bis zu 90 Prozent an Wert eingebüßt hatte, was zu einer sehr moderaten Bewertung führte.

