Es gab zuletzt nicht viele Neuigkeiten um die geplante Übernahme der Commerzbank durch UniCredit. Bundesfinanzminister Jörg Kukies sparte nicht mit Kritik am Vorgehen der Italiener, sieht den deutschen Finanzplatz aber generell als recht offen an. UniCredit-Chef Andrea Orcel ließ zwischenzeitlich wissen, nicht gegen den Willen der Regierung handeln zu wollen und zudem das derzeitige Vakuum in der Politik bis zu den Neuwahlen im Februar nicht für weitere Schritte nutzen zu wollen.Anzeige:Das Vorhaben ist also letztlich ins Stocken gekommen und die Commerzbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...