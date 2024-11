Die Aktie der Deutschen Telekom befindet sich am Dienstag im Aufwind und könnte bald diese historische Marke knacken. So sind die Aussichten für den DAX-Konzern, und so hoch könnte es bald noch für Aktionäre gehen. Positive Analystenstudie Am Dienstag hat die Aktie der Deutschen Telekom sehr positiv auf eine neue Studie des Analystenhauses Oddo BHF reagiert. Die Experten stuften die Einschätzung für die Papiere von Neutral auf Outperform nach oben ...

