Die ThyssenKrupp Nucera-Aktie bleibt weiterhin schwach; am Dienstag verliert sie aktuell -3,6% und steht bei 8,40 €. Was ist hier weiterhin zu erwarten? Jahreserwartungen erreicht Der Konzern äußerte sich am 18. November zu der Geschäftsentwicklung im vierten Quartal sowie für das gesamte Geschäftsjahr. Konkrete Zahlen wurden dabei nicht genannt. Der Umsatz liegt innerhalb der Prognosewerte von 820 bis 900 Millionen €. Gegenüber dem Vorjahreswert ...

