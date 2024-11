Die Schneider GmbH aus Karlstadt bei Würzburg installiert seit 24 Jahren Photovoltaik-Anlagen in Bayern. In Zukunft will man als Teil der Homeserve Gruppe weiter wachsen Schneider Solar hat sich in den letzten 27 Jahren von einem reinen SHK-Betrieb zu einem Anbieter von ganzheitlichen Photovoltaik-Anlagen entwickelt. Dazu bietet sie Wärmelösungen wie Wärmepumpen und Pelletheizungen für Privathäuser und Gewerbeobjekte sowie Solarparks im Raum Nordbayern an.Nun hat sich der Betrieb mit 29 Mitarbeiter:innen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...