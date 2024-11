Das Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW) der Deutschen Energie-Agentur hat die Ergebnisse der Kommunenbefragung 2024 vorgelegt. Immer mehr Kommunen arbeiten an Kommunalen Wärmeplänen, die personellen Ressourcen bleiben aber ein limitierender Faktor. An der KWW-Kommunenbefragung 2024 beteiligten sich insgesamt knapp 1.000 Kommunen. Im Vergleich zu 2023 arbeiten mehr Kommunen an ihrem Wärmeplan oder haben ihn bereits abgeschlossen. Dabei erarbeiten kleine Kommunen ihren Wärmeplan eher gemeinsam ...

