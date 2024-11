Vilnius - Nach dem Absturz einer DHL-Frachtmaschine kurz vor dem Flughafen Vilnius ist am Dienstagmittag der Flugschreiber der Unglücksmaschine gefunden worden. Das teilte das litauische Justizministerium mit.Demnach hätten Suchteams den Flugdatenschreiber (FDR) sowie den Cockpit-Voice-Recorder (CVR) der Boeing 737-476 gegen 11:30 Uhr entdeckt. Man habe damit begonnen, die Auswertung der Daten des Flugschreibers zu organisieren. Ziel ist es demnach, die Ursache des Absturzes aufzuklären.Bei dem Unglück am Montag war ein im Auftrag von DHL in Leipzig gestartetes Frachtflugzeug der spanischen Fluggesellschaft Swift Air nahe der litauischen Hauptstadt Vilnius abgestürzt. Es musste aus bisher unbekannten Gründen etwa einen Kilometer vor dem Flughafen Vilnius eine Notlandung einleiten und verfehlte ein Wohngebäude nur knapp. Ein Pilot kam bei dem Unglück ums Leben, drei weitere Besatzungsmitglieder wurden verletzt.