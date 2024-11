FRANKFURT (dpa-AFX) - Der von Christian Kohlpaintner angekündigte Abschied als Brenntag-Chef hat am Dienstagnachmittag die Anleger nur kurz verunsichert. Der Kurs sank in der ersten Reaktion mit 2,5 Prozent ins Minus ab auf ein Tagestief, die Aktie berappelte sich dann aber wieder und näherte sich dem Niveau vor der Nachricht. Zuletzt bewegte sie sich in einem schwächeren Dax -Umfeld mit knapp 0,4 Prozent im Minus.

Der langjährige Unternehmenslenker Kohlpaintner gab private Gründe dafür an, dass er den noch bis Ende Dezember 2025 laufenden Vertrag nicht verlängern wird. Er steht seit Anfang 2020, als gerade die Corona-Pandemie mit einem Crash begann, an der Spitze des Chemikalienhändlers.

In der Ära Kohlpaintner erreichte der Brenntag-Aktienkurs im Sommer 2021 mit 87,40 Euro ein Rekordhoch, dem die Aktie Anfang des Jahres über 87 Euro nochmals sehr nahekam. Geprägt von den Konjunktursorgen der Anleger ist der Kurs seither aber um etwa 30 Prozent abgerutscht, in der Spitze sogar um mehr als 37 Prozent. Die Aktie zählt daher in diesem Jahr zu den sechs größten Dax-Verlierern./tih/jha/