Wer die erhöhte Volleinspeisevergütung für seine Solaranlage im kommenden Jahr in Anspruch nehmen will, sollte bis zum 30. November seinen Netzbetreiber schriftlich informieren. Laut Clearingstelle EEG|KWKG ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, ob Betreiberinnen und -betreiber von Photovoltaik-Anlagen ihren Netzbetreibern jährlich melden müssen, dass sie für das folgende Kalenderjahr die erhöhte Volleinspeisevergütung in Anspruch nehmen möchten. Daher hat die Clearingstelle nun einen Rat ...

