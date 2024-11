Vancouver, BC (26. November 2024) - Foran Mining Corporation (TSX: FOM) (OTCQX: FMCXF) ("Foran" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/foran-mining-corp/ - freut sich bekannt zu geben, dass es ein Optionsabkommen ("Abkommen") mit Voyageur Mineral Explorers Corp. (VOY:CSE) ("Voyageur") abgeschlossen hat, um eine 100%-Beteiligung am Grundstück Hanson Lake ("Grundstück") von Voyageur zu erwerben, das sich im östlichen Zentrum von Saskatchewan, etwa 65 Kilometer west-südwestlich von Flin Flon, Manitoba, befindet. Das Grundstück liegt etwa 3 km nördlich der Lagerstätte McIlvenna Bay von Foran und der Zone Tesla entlang eines viel versprechenden geologischen Trends, der für das Unternehmen seit langem von Interesse ist (Abbildung 1). Durch die Konsolidierung des Grundstücks Hanson Lake in sein Explorationsportfolio hat Foran seine Position in der Region gestärkt und einen nahtlosen Zugang zu einem der geologisch aussichtsreichsten Trends in diesem Gebiet erhalten.

Erin Carswell, VP Exploration von Foran, sagte: Das Grundstück Hanson Lake umfasst die natürliche Erweiterung des äußerst viel versprechenden Tesla-Trends, was die Möglichkeiten von Foran zur Erschließung des Explorationspotenzials weiter verbessert. Foran möchte sich bei Voyageur für die Möglichkeit bedanken, diesen vorrangigen Claim zu erkunden. Diese Optionsvereinbarung unterstreicht unser Engagement, interessante Projekte in der Nähe von Minen voranzutreiben, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Beteiligten bei der Vorbereitung von Explorationsaktivitäten. Durch den Aufbau einer robusten Pipeline mit neuen Zielen konzentriert sich Foran weiterhin darauf, langfristige Explorationserfolge zu erzielen und einen nachhaltigen Wert für seine Grundstücke zu schaffen."

Fraser Laschinger, CEO von Voyageur Mineral Explorers, sagte: "Das Explorationsteam von Foran hat in den letzten Jahren auf dem Projekt McIlvenna Bay hervorragende Arbeit geleistet, einschließlich der Entdeckung der Tesla-Zone. Ihr Einsatz von Spitzentechnologie in Kombination mit den einzigartigen Erkenntnissen, die sie aus den lokalen geophysikalischen Signaturen und der strukturellen Geowissenschaft gewonnen haben, stimmt uns zuversichtlich, dass sie in der Lage sind, das Potenzial des Grundstücks Hanson Lake zu erschließen. Angesichts der offensichtlichen Standort-Synergien betrachten wir sie als den perfekten Partner für die Exploration des Grundstücks Hanson Lake."

Bedingungen des Abkommens

Gemäß den Bedingungen des Abkommens wird Foran eine erste Zahlung von 1,0 Mio. C$ in Form von Stammaktien an Voyageur leisten, vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange ("TSX"). Foran hat dann fünf Jahre Zeit, das Grundstück Hanson Lake zu erkunden, wobei keine Mindestausgaben erforderlich sind, und hat die Option, innerhalb dieses Zeitraums 100 % des Grundstücks für eine einmalige Zahlung von 10,0 Mio. C$ in bar oder in Stammaktien zu erwerben, je nach Wahl von Foran.

Wird die Option von Foran ausgeübt, behält Voyageur eine 2,0%ige Net Smelter Return Royalty ("NSR") für das Grundstück Hanson Lake. Zu einem beliebigen Zeitpunkt vor einer Bauentscheidung hinsichtlich einer möglichen Erschließung des Grundstücks Hanson Lake kann Foran 50 % der NSR für 1,0 Mio. C$ und weitere 25 % nach 54 Monaten Produktion für weitere 1,0 Mio. C$ zurückkaufen; danach wird Voyageur eine 0,5 %ige NSR-Lizenzgebühr einbehalten.

Abbildung 1 - A) Grundstückskarte, die das Grundstück Hanson Lake und seine Lage im Verhältnis zur Lagerstätte McIlvenna Bay und der angrenzenden Tesla-Zone zeigt; B) Prospektiver Korridor und magnetische Trends aus dem Heli-TEM RMI von Foran 2023, die mit magnetischen Daten aus den Bewertungsberichten von Copper Reef aus dem Jahr 2008 auf dem Grundstück Hanson Lake zusammengeführt wurden.

Tesla Trend

Der Abschluss des Optionsabkommens mit Voyageur verschafft Foran Zugang zu einem äußerst aussichtsreichen, weitgehend unerprobten geologischen Korridor, der hier als "Tesla Trend" bezeichnet wird und sich von der bekannten Kupfer-Zink-Mineralisierung der Tesla-Zone in Richtung Norden über das Grundstück Hanson Lake erstreckt. Der Korridor wird durch geologische Kartierungen, starke geophysikalische Trends und eine Reihe von historischen Mineralvorkommen, einschließlich der South Bay und der Zinkzone, definiert. Im Gegensatz zum tieferen Einfall der Zone Tesla kommen die bekannten Mineralisierungen auf dem Grundstück Hanson Lake an der Oberfläche oder näher an der Oberfläche vor - was die Frage aufwirft, ob die Erweiterungen der Zone Tesla ihre Einfallrichtung umkehren und in Richtung Norden flacher werden könnten. Um diese Möglichkeiten zu erproben, ist der Einsatz von bodengestützten elektromagnetischen Untersuchungen entlang des Korridors geplant, um potenzielle Erweiterungen der Tesla-Mineralisierung in Richtung Norden zu verfolgen und die Möglichkeit zu bewerten, dass diese mineralisierten Horizonte auf dem Grundstück Hanson Lake in geringerer Tiefe auftreten könnten.

Qualifizierte Person

Roger March, P. Geo., leitender Geowissenschaftler bei Foran, ist die qualifizierte Person für alle hierin enthaltenen technischen Informationen und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Die Hauptgeschäftsstelle des Unternehmens befindet sich in 409 Granville Street, Suite 904, Vancouver, BC, Kanada, V6C 1T2. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der Toronto Stock Exchange ("TSX") unter dem Symbol "FOM" und am OTCQX Best Market unter dem Symbol "FMCXF" zum Handel zugelassen.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN UND MEDIENANFRAGEN:

Foran:

Jonathan French, CFA

VP, Kapitalmärkte & Externe Angelegenheiten

409 Granville Street, Suite 904

Vancouver, BC, Kanada, V6C 1T2

mailto:ir@foranmining.com

+1 (604) 488-0008

In Europa:

Swiss Reource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Über Foran Mining

Foran Mining ist ein Kupfer-Zink-Gold-Silber-Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich für eine grünere Zukunft und die Stärkung der Gemeinden einsetzt und gleichzeitig Werte für seine Stakeholder schafft. Das Projekt McIlvenna Bay befindet sich zur Gänze im dokumentierten traditionellen Territorium der Peter Ballantyne Cree Nation, umfasst die Infrastruktur und die Arbeiten im Zusammenhang mit den Vorerschließungs- und fortgeschrittenen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und beherbergt die Lagerstätte McIlvenna Bay und die Zone Tesla. Das Unternehmen besitzt auch die Bigstone-Lagerstätte, eine Lagerstätte im Ressourcenentwicklungsstadium, die sich 25 km südwestlich des Grundstücks McIlvenna Bay befindet.

Bei der Lagerstätte McIlvenna Bay handelt es sich um eine kupfer-, zink-, gold- und silberhaltige VHMS-Lagerstätte, die das Zentrum eines neuen Bergbaulagers in einem produktiven Bezirk bilden soll, der bereits seit 100 Jahren produziert. Das Grundstück McIlvenna Bay liegt nur 65 km westlich von Flin Flon, Manitoba, und ist Teil des erstklassigen Flin-Flon-Grünsteingürtels, der sich von Snow Lake, Manitoba, über Flin Flon bis nach Foran's Ground im östlichen Saskatchewan erstreckt - eine Entfernung von über 225 km.

Die Lagerstätte McIlvenna Bay ist die größte unerschlossene VHMS-Lagerstätte in der Region. Das Unternehmen gab am 28. Februar 2022 die Ergebnisse seines NI 43-101-konformen technischen Berichts über die Machbarkeitsstudie für die Lagerstätte McIlvenna Bay (die "McIlvenna-Machbarkeitsstudie") bekannt, in dem dargelegt wird, dass die aktuellen Mineralreserven potenziell eine 18-jährige Lebensdauer der Mine mit einer durchschnittlichen jährlichen Produktion von 65 Millionen Pfund Kupferäquivalent ermöglichen würden. Das Unternehmen reichte die McIlvenna-Machbarkeitsstudie am 14. April 2022 ein, wobei das Datum des 28. Februar 2022 als Stichtag gilt. Das Unternehmen reichte außerdem am 21. Januar 2021 einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 für die Ressourcenschätzung der Lagerstätte Bigstone ein, der am 1. Februar 2022 geändert wurde. Investoren wird empfohlen, den vollständigen Text dieser technischen Berichte zu lesen, die auf dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca zu finden sind.

Die Hauptgeschäftsstelle des Unternehmens befindet sich in 409 Granville Street, Suite 904, Vancouver, BC, Kanada, V6C 1T2. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der TSX unter dem Symbol "FOM" und an der OTCQX unter dem Symbol "FMCXF" zum Handel zugelassen.

Über Voyageur Mineral Explorers Corp.

Voyageur ist ein junges kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf Mineralgrundstücke im Nordwesten Manitobas und im Nordosten Saskatchewans konzentriert. Das Unternehmen besitzt ein wertvolles Paket von Lizenzgebühren im produktiven Flin-Flon-Grünsteingürtel und hat ein Portfolio von Grund- und Edelmetallprojekten in Manitoba und Saskatchewan zusammengestellt.

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen, wie sie in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert sind (hier zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder auf die zukünftige Leistung der Foran Mining Corporation und spiegeln die Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung oder zum Zeitpunkt der vorausschauenden Aussage wider. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über unsere Ziele und unsere Strategien zur Erreichung dieser Ziele, unsere Überzeugungen, Pläne, Schätzungen, Prognosen und Absichten sowie ähnliche Aussagen über erwartete zukünftige Ereignisse, aber auch spezifische Aussagen in Bezug auf unsere Fähigkeit, Explorationsmöglichkeiten und das Potenzial entlang des Tesla Trends zu erschließen, die Ausübung der Option im Rahmen des Abkommens durch Foran und die Stärke der Position von Foran in der Region Hanson Lake; unsere Ansicht, dass das Grundstück Hanson Lake einen der geologisch aussichtsreichsten Trends des Distrikts enthält; unsere Verpflichtung, hochwertige Projekte in Minennähe voranzutreiben; unsere Explorationspläne und -aktivitäten, einschließlich der langfristigen Exploration; unsere Explorationsziel-Pipeline; unsere Fähigkeit, Explorationserfolge und nachhaltige Werte auf unseren Grundstücken zu erzielen; Forans Einsatz von Spitzentechnologie; die endgültige Genehmigung der TSX für Forans erste Zahlung von C$ 1.0 Mio. in Stammaktien an Voyageur; Forans Rückkauf jeglicher NSR, die Voyageur bei einer möglichen Ausübung der Option im Rahmen des Abkommens gewährt wird; unsere geologischen Untersuchungen und Interpretationen der Mineralisierung, einschließlich in Bezug auf den Tesla-Trend, der sich möglicherweise in das Grundstück Hanson Lake erstreckt; das Potenzial, dass sich die Tesla-Zone in Bezug auf die Richtung umkehrt und in Richtung Norden flacher wird; der Wert des Lizenzgebührenpakets von Voyageur; unser Engagement für eine grünere Zukunft und die Stärkung der Gemeinden, während wir gleichzeitig Werte für unsere Stakeholder schaffen; die Erwartungen hinsichtlich unserer Erschließungs- und fortgeschrittenen Explorationsaktivitäten; und die Erwartungen, Annahmen und Ziele in Bezug auf unsere Machbarkeitsstudie 2022. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung oder auf das in der jeweiligen Aussage angegebene Datum.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Schätzungen, Annahmen, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen die Überzeugungen oder Erwartungen des Managements in Bezug auf die folgenden Punkte und in bestimmten Fällen auch die Reaktionen des Managements in Bezug auf die folgenden Punkte: die Abhängigkeit des Unternehmens vom Grundstück McIlvenna Bay; das Unternehmen ist Risiken im Zusammenhang mit der Exploration und Erschließung von Mineralressourcen ausgesetzt; das Unternehmen kann keine Mineralproduktion in der Vergangenheit vorweisen; der Betrieb des Unternehmens unterliegt umfangreichen Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften; der Bergbaubetrieb birgt Gefahren und Risiken; und die zusätzlichen Risiken, die in unseren Unterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ in Kanada (verfügbar unter www.sedarplus.ca) angegeben sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus mit erheblichen betrieblichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und behördlichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten verbunden sind. Zu diesen Annahmen gehören die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für die Projekte des Unternehmens, die Verfügbarkeit von Ausrüstung, die Stabilität der Arbeitsverhältnisse ohne arbeitsbedingte Unterbrechungen, der rechtzeitige Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen sowie die Fähigkeit, die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt, beschrieben oder beabsichtigt ausfallen.

Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen und sollten beachten, dass die in dieser Pressemitteilung genannten Annahmen und Risikofaktoren nicht vollständig sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar in erheblichem Maße. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Wenn das Unternehmen eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisiert, sollte daraus nicht gefolgert werden, dass es weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen wird, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weitere Informationen zu diesen Annahmen, Risiken und Ungewissheiten sind in den von uns bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77592Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77592&tr=1



