FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Ein besser als befürchtetes drittes Quartal von Analog Devices hat am Dienstag Chipwerte auch in Europa zum Teil beflügelt. Während die Analog-Aktien im New Yorker Handel vorbörslich mit etwa fünf Prozent im Plus gehandelt wurden, drehte der Kurs von Infineon in Frankfurt mit 2,5 Prozent in die Gewinnzone. Vor den Zahlen des US-Konkurrenten hatten sie sich noch nachgegeben. Im Tagestief hatten sie fast zwei Prozent verloren. Auch die Aktien des Waferherstellers Siltronic drehten im Frankfurt etwas auf mit zuletzt 2,6 Prozent Plus.

Der US-Halbleiterhersteller Analog Devices meldete für das vierte Geschäftsquartal einen Gewinn, der im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar zurückging, aber die Schätzungen der Wall Street übertraf. Das Unternehmen äußerte sich außerdem zum Ausblick und gab sich vorsichtig optimistisch, dass das neue Geschäftsjahr ein starkes Wachstumsjahr werde.

Lob heimste Analog Devices ein für sein Geschäft mit der Automobilbranche, dessen Umsatz um mehr als 9 Prozent die Erwartungen übertraf und damit auch positiv auf den deutschen Chipkonzern Infineon ausstrahlte, der in diesem Geschäft stark vertreten ist./tih/jha/

US0326541051, DE0006231004, DE000WAF3001