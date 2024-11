Heliostar Metals: Top-Fund mit 18 g/t Gold stärkt Perspektiven in La Colorada

Anzeige / Werbung

Heliostar Metals hat vielversprechende Bohrergebnisse aus der Mine La Colorada in Mexiko veröffentlicht. Ein Spitzenfund von 18 g/t Gold über 5 Meter sowie weitere positive Ergebnisse könnten die Grundlage für eine mögliche Wiederaufnahme der Produktion im Jahr 2025 schaffen.

Erste Ergebnisse des 12.500-Meter-Bohrprogramms

Heliostar Metals hat die ersten Ergebnisse seines umfassenden Bohrprogramms in der Mine La Colorada vorgestellt. Die bisherigen Bohrungen konzentrieren sich auf die drei Hauptadern der Mine - North Vein, Intermediate Vein und South Vein - sowie auf angrenzende Bereiche, die bislang als unwirtschaftlich eingestuft wurden. Die Resultate zeigen, dass diese Zonen Potenzial für eine wirtschaftliche Förderung haben könnten. Ein herausragender Fund von 5 Metern mit 18 g/t Gold ist dabei das Highlight der bisherigen Ergebnisse. Weitere bedeutende Resultate sind:



• 37 Meter mit 1,24 g/t Gold - ein stabiles Ergebnis für Oxid-Gold

• 11,8 Meter mit 1,71 g/t Gold und 14,5 Meter mit 1,69 g/t Gold



Zusätzlich wurden in mehreren Bohrlöchern mineralisierte Zonen nahe der Oberfläche identifiziert. Diese könnten in zukünftige Reservenschätzungen aufgenommen werden. Die Umwandlung dieser bisher als Abraum eingestuften Bereiche in förderfähige Erze könnte nicht nur die Anfangskosten für die Wiederinbetriebnahme der Mine senken, sondern auch die Wirtschaftlichkeit des Projekts langfristig verbessern.