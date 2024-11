Wels Ö - Die österreichische Pierer Mobility bereitet für ihre Tochter KTM ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung vor. Damit flüchtet sich der in schwerer Geldnot steckende Motorradproduzent in den Gläubigerschutz. «Der Finanzierungsbedarf der KTM AG beläuft sich nach derzeitigem Stand auf einen hohen dreistelligen Millionenbetrag», teilte das österreichische Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué mit. «Das Management geht nunmehr nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...