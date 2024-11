Die Infineon-Aktie verzeichnete einen bedeutenden Aufschwung im Frankfurter Handel und drehte mit einem Plus von 2,5 Prozent deutlich in die Gewinnzone, nachdem der US-Konkurrent Analog Devices überzeugende Quartalszahlen vorlegte. Besonders bemerkenswert war dabei das starke Abschneiden im Automobilsektor, wo der Umsatz die Erwartungen um mehr als 9 Prozent übertraf. Diese positive Entwicklung strahlte direkt auf den deutschen Halbleiterkonzern aus, der in diesem Segment eine führende Position einnimmt. Die anfänglichen Kursverluste von fast zwei Prozent wurden damit mehr als ausgeglichen.

Optimistischer Ausblick stärkt Marktposition

Trotz eines Gewinnrückgangs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum übertraf das Geschäftsergebnis die Prognosen der Analysten deutlich. Der vorsichtig optimistische Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr, das als starkes Wachstumsjahr eingeschätzt wird, verstärkte die positive Marktstimmung. Diese Entwicklung spiegelte sich auch bei anderen Branchenakteuren wider, wie etwa dem Waferhersteller Siltronic, dessen Aktien ebenfalls mit einem Plus von 2,6 Prozent reagierten.

