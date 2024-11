DJ PTA-News: Private Assets SE & Co. KGaA: Tochtergesellschaft Procast Guss wird in Eigenverwaltung neu aufgestellt

Hamburg (pta/26.11.2024/15:16) - Hamburg, den 26. November 2024: Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets, WKN A3H223) hat für das Gießereiunternehmen Procast Guss GmbH einen Restrukturierungsprozess gestartet. Um die Tochtergesellschaft zukunftsfähig aufzustellen und die Strukturen den aktuellen Anforderungen des Marktes anzupassen, erfolgt die Neuaufstellung im Rahmen eines Eigenverwaltungsverfahrens. Ein entsprechender Antrag wurde beim Amtsgericht gestellt. Der Geschäftsbetrieb läuft während des Eigenverwaltungsverfahrens normal weiter.

Das Eigenverwaltungsverfahren bietet Unternehmen einen rechtlichen Rahmen, um notwendige Restrukturierungsmaßnahmen bei laufendem Geschäftsbetrieb schnell und wirksam umzusetzen. Die Geschäftsführung bleibt dabei im Amt und steuert die Restrukturierung selbst. Dabei kann sie auf eine Reihe von Instrumenten zurückgreifen, die außerhalb eines solchen Verfahrens nicht zur Verfügung stehen.

Die ebenfalls zur Procast-Gruppe gehörenden Gesellschaften Procast Handform GmbH in Kiel sowie die Procast Guss Espana S.L im nordspanischen Abadiño sind nicht von der Restrukturierung betroffen. Durch die Neuaufstellung des Gießereigeschäfts geht die Private Assets davon aus, die sich im Markt bietenden Entwicklungschancen nutzen zu können.

Sven Dübbers, CEO der Private Assets AG. "Nachdem wir durch den Zukauf des Standorts Spanien und Investitionen in die Standorte das Unternehmen breiter aufgestellt und modernisiert haben, gehen wir jetzt mit Entschlossenheit die Kostenstruktur in Deutschland an. Damit stellen wir das Unternehmen langfristig wettbewerbsfähig auf und sichern vor allem auch Produktion in Deutschland."

Über die Private Assets SE & Co. KGaA

Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets) ist eine in Hamburg ansässige Beteiligungsgesellschaft, die auf die mehrheitliche Übernahme von Unternehmen in Sondersituationen spezialisiert ist. Private Assets beteiligt sich bevorzugt an Konzernabspaltungen und mittelständischen Unternehmen mit heute unterdurchschnittlicher Performance sowie Gesellschaften mit offenen Nachfolgefragen. Durch die langjährige Erfahrung des Managements und einen nachweisbaren Track Record bei der Entwicklung von Unternehmen in Sondersituationen werden die Beteiligungen effizient und nachhaltig profitabel ausgerichtet. Zur notwendigen schnellen Umsetzung verfügt die Gesellschaft über eine eigene Task-Force, die als Inhouse-Consulting in Bereichen wie Product Supply, Project Management, Sales & Marketing, Recht und Finanzen operativen Support leistet und mit der Digital Group explizit Digitalisierungsthemen vorantreibt. Durch die enge operative Begleitung und aktives Management seitens der Gesellschafter erzielt die Private Assets SE & Co. KGaA in ihren Beteiligungen schnelle, effiziente und nachhaltige Veränderungen.

Die Aktien der Private Assets SE & Co. KGaA werden im Freiverkehr der Börse Berlin unter der Wertpapierkennnummer A3H223 gehandelt. Weitere Informationen finden sich unter www.private-assets.de.

