Intel, als einer der führenden Akteure in der globalen Halbleiterindustrie, steht vor einer Phase tiefgreifender Transformation, geprägt von strategischen Neuausrichtungen und einem intensiven Wettbewerb in einer sich rasant entwickelnden Technologiebranche. Diese Nachricht könnte die derzeit angespannte Lage etwas beruhigen. Gute Nachrichten für Intel - im Rahmen des CHIPS and Science Act der US-Regierung sind dem Konzern Zuschüsse in Höhe von nahezu 11 Milliarden US-Dollar zugesichert worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...