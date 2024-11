Der Handelsriese Amazon sieht sich am umsatzstärksten Tag des Jahres mit weitreichenden Arbeitsniederlegungen konfrontiert. In einer koordinierten Aktion planen Gewerkschaften in 30 Ländern insgesamt 60 Protestaktionen, wobei der Schwerpunkt der internationalen Demonstration im hessischen Bad Hersfeld liegt. Dort werden etwa 1.200 Streikende aus verschiedenen Standorten erwartet. Der Hauptkritikpunkt der Gewerkschaften richtet sich gegen die fehlenden Tarifverträge und Arbeitsbedingungen in den deutschlandweit 23 großen Logistikzentren des Unternehmens.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Trotz der angekündigten Proteste zeigt sich die Amazon-Aktie im vorbörslichen Handel robust und verzeichnet einen leichten Anstieg. Der Konzern betont weiterhin, seinen Mitarbeitern faire Löhne und zusätzliche Leistungen anzubieten. Die anhaltenden Diskussionen um Arbeitsbedingungen scheinen die Marktposition des Unternehmens bislang nicht wesentlich zu beeinträchtigen.

