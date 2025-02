Tesoro Gold arbeitet an der Erschließung eines bedeutenden Goldvorkommens in Chile. Das Unternehmen verfügt über die notwendigen Voraussetzungen, um im mittel- bis langfristigen Zeitraum von den Gegebenheiten des Marktes zu profitieren. Dabei könnte der Großaktionär Gold Fields, ein führender Goldproduzent aus Südafrika, eine entscheidende Rolle einnehmen, da er der größte Einzelaktionär von Tesoro Gold ist.

Nach dem Rekordjahr weiter Rückenwind für Gold

Der Goldpreis hat seit seinem letzten Tief im Herbst 2022 um rund zwei Drittel zulegen können. Das Edelmetall scheint nach Beginn des Ukraine-Kriegs und der Handelsstreitigkeiten zwischen den Supermächten USA und China der ultimative Profiteur einer global zunehmenden Unsicherheit zu sein. Selbst ein starker Dollar oder steigende Anleiherenditen in den USA konnten den Preiszuwachs beim Gold nicht aufhalten. 2025 scheint es sogar noch besser zu werden. Zuvor waren vor allem Zentralbanken die größten Käufer am Markt. Sie wollten aus Sorge vor Vergeltungsaktionen der USA am Devisenmarkt ihre Reserven in US-Dollar reduzieren und tun dies weiterhin. Im Dezember 2025 aber gab es wieder Netto-Zuflüsse in Gold-ETFs. Offenbar bereiten sich mehr und mehr Vermögensverwalter auf unsichere Zeiten an den Börsen und auf der globalen Politikbühne vor.

Tesoro Gold und Gold Fields: Strategische Partnerschaft im Goldsektor

Anleger können einerseits in physisches Gold investieren, um sich abzusichern. Zum anderen aber können sie auch direkt auf Goldaktien setzen. Eine besondere Chance bietet sich dabei im Norden Chiles. Dort entwickelt Tesoro Gold (0,02AUD; AU0000077208; ASX: TSO) das große El Zorro-Projekt. Es umfasst 570 km2 und weist bereits jetzt eine Ressource über 1,3 Mio. Unzen Gold aus. Dabei wurde erst ein kleiner Teil der Liegenschaft exploriert. Aktuell laufen hoffnungsvolle Bohrarbeiten. Mitte Januar meldete Tesoro Gold, dass im Rahmen des Infiill- und Expansionsprogramms neue hochgradige Goldzonen außerhalb der bestehenden Ressource identifiziert wurden. So kam beispielsweise Bohrloch ZDDH0356) auf 1,28 g/t Gold über 132,18 Meter. Ein Teilabschnitt von 3,25 Metern wies sogar einen Goldgehalt von 12,639 g/t aus.

Gleichzeitig weist das Projekt eine sehr gute Infrastruktur auf. Chile an sich ist ein etabliertes Bergbau-Land mit vielen Mine und heute der größte Kupferproduzent der Welt. Hinzu kommt aber, dass sich Tesoros Projekt direkt in einer Mining-Gegend befindet. Das Projekt liegt nicht wie bei vielen Minen Chiles auf mehrere tausend Meter Höhe, sondern niedrig in der Nähe der Küste. Der Zugang zu Strom und Wasser ist in dieser Gegend gegeben, dazu kommen Häfen, Straßen und Flughäfen in der näheren Umgebung. Die gute Infrastruktur wurde über Jahrzehnte aufgebaut, denn hier sind bereits viele große Bergbaufirmen wie Capstone oder Lundin Mining aktiv. Nicht zuletzt ist auch der Gold Fields vor Ort. Die Südafrikaner betreiben nur 190 Km von El Zorro entfernt eine Goldmine.

Ressourcenausweitung bei Tesoro Gold: Gold Fields investiert strategisch

Gold Fields hat sich maßgeblich an Tesoro Gold beteiligt und hält rund 17,5 Prozent der Anteile. Der Goldproduzent wird offenbar von der Aussicht auf einen ganzen Gold-Distrikt El Zorro angelockt. Daneben hält das Management rund 7 Prozent der Anteile an Tesoro und dürfte somit ein Interesse daran haben, das Projekt voranzutreiben. Zudem hat Teroso Gold etwa 5 Mio. Dollar in der Kasse, um das Projekt weiter voranzutreiben.

Für Gold Fields könnte Tesoro Gold ein potenzieller Übernahmekandidat sein. Wie alle großen Goldproduzenten suchen auch die Afrikaner nach interessanten Vorkommen, die sie ab einem bestimmten Entwicklungsniveau in der Regel zukaufen.

Tesoro hat eine erste Wirtschaftlichkeitsanalyse durchgeführt. Laut der vorliegenden Scoping-Studie ist mit der jetzigen Ressource eine Produktion von 651.000 Unzen Gold über 8 Jahre möglich. Die AISC sollen bei lediglich 1.068 US-Dollar je Unze liegen und damit unter dem aktuellen Branchenschnitt. Der NAV wird mit 302 Mio. US-Dollar vor Steuern angegeben und liegt somit etwa beim zehnfachen des aktuellen Börsenwerts von Tesoro Gold. Zudem wurde die Scoping-Studie zu einem Goldpreis von 1.950 US-Dollar je Unze berechnet. Beim aktuellen Preisniveau des Edelmetalls dürften die wirtschaftlichen Kennzahlen besser ausfallen.

