Volkswagen Financial Services hat in Deutschland die "ID. GTX-Sportwochen" gestartet. Ab sofort können Privatkunden und gewerbliche Einzelabnehmer die GTX-Modelle zu Sonderkonditionen leasen - dabei liegen die Leasingraten durchweg bei unter einem Prozent des Bruttolistenpreises. Der Aktionszeitraum hat am 25. November begonnen und endet am 23. Dezember 2024, wie die VW-Finanztochter mitteilt. Das Angebot gilt für alle frei konfigurierbaren ID. GTX-Modelle ...

