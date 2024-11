In den letzten sieben Handelstagen schoss die Super Micro Computer-Aktie um insgesamt +113% nach oben. Doch am Dienstagnachmittag gibt der Kurs des Serverspezialisten im US-Handel um -7% nach. Nehmen Anleger ihre Gewinne mit oder gibt es mal wieder schlechte Nachrichten von Supermicro? Darauf kommt es jetzt an Nachrichten gibt es heute nicht von Super Micro Computer, was folglich eher für Gewinnmitnahmen spricht. Der Aktienkurs von Supermicro ist ...

