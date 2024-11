Die Münchener Rück verzeichnet einen erfreulichen Handelstag an der XETRA-Börse, wo die Aktie am Nachmittag um 0,9 Prozent auf 494,60 EUR zulegte. Im Tagesverlauf wurden bereits über 79.000 Aktien gehandelt, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief von 373,70 EUR im Dezember 2023, von dem sich der Kurs mittlerweile um mehr als 32 Prozent erholt hat. Die Analysten bleiben optimistisch und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 515,63 EUR an.

Dividendenaussichten und Geschäftsentwicklung

Die Geschäftszahlen des Rückversicherers zeigen eine deutliche Aufwärtsentwicklung. Im jüngsten Quartal konnte der Gewinn je Aktie auf 12,16 EUR gesteigert werden, was einer erheblichen Verbesserung gegenüber den 8,45 EUR im Vorjahreszeitraum entspricht. Auch der Umsatz entwickelte sich positiv und stieg um 14,28 Prozent auf 17,39 Milliarden EUR. Für das laufende Jahr erwarten Experten eine Dividende von 16,47 EUR je Aktie, was eine Erhöhung gegenüber der Vorjahresdividende von 15,00 EUR darstellt.

