Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich am Handelstag weitgehend stabil und pendelte in einer engen Spanne um die 215-Euro-Marke. Im XETRA-Handel erreichte das Wertpapier ein Tageshoch von 216,20 Euro, während der Tiefstkurs bei 214,50 Euro lag. Mit dem aktuellen Kursniveau befindet sich die Aktie nur etwa 2,5 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 221,30 Euro, das Anfang November 2024 markiert wurde. Bemerkenswert ist auch der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Tief von 171,95 Euro aus dem November 2023, was die positive Entwicklung der vergangenen Monate unterstreicht.

Positive Dividendenerwartungen

Für Anleger besonders interessant sind die Dividendenaussichten: Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Ausschüttung von 4,05 Euro je Aktie, was einer Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 3,80 Euro entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 216,00 Euro, wobei für das Geschäftsjahr 2024 ein Gewinn je Aktie von 10,47 Euro erwartet wird.

