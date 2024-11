Vollkommen neu sind Vorwürfe gegenüber dem indischen Milliardär Gautam Adani nicht. Vor zwei Jahren schon hagelte es Kritik vom Shortseller Hindenburg Research, was aber weitgehend im Sand verlief. Nun erhält die Kritik eine neue Dimension, nachdem in den USA gleich zwei bedeutende Entwicklungen ins Rollen geraten sind. Das hat auch Auswirkungen auf die Geschäftsbeziehungen zu TotalEnergies.Anzeige:Der französische Energiekonzern TotalEnergies (FR0000120271) kündigte kürzlich an, bis zu einer Klärung aktueller Vorwürfe keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...