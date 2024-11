Die Carl Zeiss Meditec-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen wechselhaften Verlauf. Das Wertpapier startete bei 57,40 EUR in den Handelstag und bewegte sich im Tagesverlauf zwischen einem Tief von 56,80 EUR und dem Eröffnungskurs. Das Handelsvolumen belief sich auf über 32.000 Aktien, wobei der Kurs zeitweise um 0,2 Prozent auf 57,65 EUR nachgab. Bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 123,75 EUR, das am 14. März 2024 erreicht wurde.

Prognosen und Dividendenaussicht

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Marktexperten mit einem Gewinn von 1,85 EUR je Aktie. Die Dividendenerwartung liegt bei 0,870 EUR pro Anteilsschein, was einen Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 1,10 EUR bedeutet. Analysten setzen das durchschnittliche Kursziel derzeit bei 67,88 EUR an. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 11. Dezember 2024 veröffentlicht.

