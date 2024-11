EQS-Media / 26.11.2024 / 21:29 CET/CEST

H2APEX passt Umsatzprognose für 2024 aufgrund zeitlicher Verschiebung der Umsätze an. Gleichwohl strebt H2APEX nahezu eine Verdoppelung des Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr an. Umsatzprognose für 2024 wurde auf mindestens 28 Mio EUR spezifiziert

Inbesondere Lieferengpässe haben zur Verschiebung der Umsätze geführt

Die nicht in 2024 realisierten Umsätze werden mit leichter Verzögerung im Jahr 2025 eingehen Grevenmacher (Luxemburg), 26.11.2024 - H2APEX (ISIN LU0472835155, WKN A0YF5P, vormals exceet Group SCA), ein börsennotierter führender Entwickler und Betreiber von grünen Wasserstoffanlagen für die Dekarbonisierung von Industrie, Infrastruktur sowie im Mobilitätsbereich, hat heute mitgeteilt, dass auf Basis aktueller Entwicklungen die für das Geschäftsjahr 2024 in ihrem Konzerngeschäftsbericht 2023 gegebene Umsatzprognose angepasst wird. H2APEX geht nunmehr von einem Umsatz im Geschäftsjahr 2024 von mindestens 28 Mio EUR aus, während im Konzerngeschäftsbericht 2023 eine Prognose mit einem Umsatz im Geschäftsjahr 2024 zwischen 35 und 40 Mio EUR genannt wurde. H2APEX geht auf Basis des Auftragsbestands grundsätzlich weiterhin von einem der ursprünglichen Prognose entsprechenden Umsatzvolumen aus. Allerdings verteilen sich die Umsätze voraussichtlich über einen längeren Zeitraum, so dass nunmehr erwartet wird, dass diese, anders als ursprünglich angenommen, nicht sämtlich im Geschäftsjahr 2024 verbucht werden können. Inbesondere Lieferverzögerungen bei Komponenten im Projektgeschäft haben die Projektlaufzeiten verlängert, so dass der ausstehende Umsatz mit leichter Verzögerung im Jahr 2025 eingehen wird.

Peter Rößner, CEO des operativen Geschäfts der H2APEX-Gruppe, sagte: "Die Verzögerung bei den Umsatzeingängen ist inbesondere aufgrund von Lieferverzögerungen bei Komponenten entstanden. Wir setzen alles daran, unsere Kunden zufriedenzustellen und sind positiv, dass wir die Projekte - darunter mit 10 MW eine der größten Wasserstoffelektrolysen in Deutschland - nun zügig vorantreiben und abschließen können. Die ordnungsgemäße Übergabe und der zuverlässige Betrieb haben dabei oberste Priorität." Bert Althaus, CFO der H2APEX-Gruppe, ergänzt: "Wir werden 2024 unseren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt haben. Die Verschiebungen im Umsatz sind Grund dafür, dass das Wachstum nicht noch höher ausgefallen ist. Die verschobenen Umsätze werden nun im Jahr 2025 zum Unternehmenserfolg beitragen. Die Unternehmensorganisation wird strukturell und personell weiter auf die Wachstumsstrategie ausgerichtet." Die Ad-Hoc-Mitteilung zur Umsatzprognose 2024 ist auf der Unternehmenswebsite www.h2apex.com im Bereich "Investor Relations" zum Download verfügbar. Über H2APEX H2APEX ist ein Zusammenschluss der im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten H2APEX Group SCA (ISIN LU0472835155, WKN A0YF5P) und dem Wasserstoffspezialisten APEX Group. Gemeinsam treten die Unternehmen unter der Marke H2APEX im Markt auf. Der operative Kern von H2APEX wurde im Jahr 2000 in Rostock/Laage gegründet und hat sich seit dem Jahr 2012 vollständig auf saubere Wasserstoffproduktion, -speicherung und -distribution fokussiert. Damit ist das Unternehmen einer der Pioniere in diesem Bereich. Das Ziel von H2APEX ist es, ein international etablierter Entwickler und Betreiber von Wasserstoffanlagen zu werden. In ihrem Kerngeschäft entwickelt, errichtet und veräußert oder betreibt H2APEX grüne Wasserstoffanlagen mit einer Elektrolysekapazität unter 1 GW. Diese dienen zur Dekarbonisierung industrieller Wertschöpfungsketten und der Erzeugung von grünem Wasserstoff und Wasserstoffderivaten wie LOHC (flüssige organische Wasserstoffträger) und E-Fuels. Zum Einsatz kommen sie zum Beispiel in der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie sowie anderen energieintensiven Industrien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagen für Infrastruktur und Logistik, insbesondere für den industriellen Einsatz in Lagern, Häfen und Produktionsstätten. www.h2apex.com Investorenkontakt:

