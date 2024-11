BERLIN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund will in der Champions League seine Auswärtsmisere beenden und einen großen Schritt Richtung K.-o.-Runde gehen. Der Fußball-Bundesligist tritt am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Dinamo Zagreb aus Kroatien an, zuletzt hatte es für den BVB in der Fremde sechs Pflichtspiel-Niederlagen in Folge gegeben. Mit drei Siegen aus den ersten fünf Spielen steht Dortmund im neuen Ligaformat der Königsklasse aber noch gut da./jso/DP/men